Надаль и Медведев прибыли на турнир в Акапулько

Надо отметить, что от результатов турнира в Акапулько будет зависеть, станет ли Даниил первой ракеткой мира через неделю. Он будет бороться за лидерство в мировом рейтинге, так как не входит в список Большой четверки (Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей).

На данный момент Джоковича и Медведева разделяют 440 очков, и от различных раскладов будет зависеть положение первого места.

На мексиканских кортах вместе с Медведевым за титул будут сражаться – Александр Зверев, Стефанос Циципас, Рафаэль Надаль, Маттео Берреттини, Кэмерон Норри и ряд ведущих теннисистов.

Серб начнет свой турнирный путь в Дубае матчем против итальянца Лоренцо Музетти.

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