12:19 23.02.2022
Перечень спецсредств для частных охранных организаций утвержден в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК приказом от 14 февраля 2022 года утвердил Перечень специальных средств для использования работниками частных охранных организаций, сообщает Zakon.kz.
В перечень вошли:
Резиновые палки.
Жилет защитный 1-5-го классов защиты.
Шлем защитный 1-3-го классов защиты.
Наручники.
Комплект защитных щитков, для защиты рук и ног.
Детекторы обнаружения оружия, взрывных веществ и устройств.
Детекторы обнаружения радиоактивных, химических и отравляющих веществ.
Системы охранной, тревожной сигнализации.
Системы контроля и управления доступа.
Видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения, не относящиеся к технике двойного применения.
Системы передачи извещения, в том числе и по радиоканалам.
Портативный носимый видеорегистратор.
Приказ вводится в действие с 5 марта 2022 года.