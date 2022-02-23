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Законодательство РК
12:19 23.02.2022

Перечень спецсредств для частных охранных организаций утвержден в Казахстане

утвержден перечень спецсредств для охранников Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК приказом от 14 февраля 2022 года утвердил Перечень специальных средств для использования работниками частных охранных организаций, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли:

  1. Резиновые палки.

  2. Жилет защитный 1-5-го классов защиты.

  3. Шлем защитный 1-3-го классов защиты.

  4. Наручники.

  5. Комплект защитных щитков, для защиты рук и ног.

  6. Детекторы обнаружения оружия, взрывных веществ и устройств.

  7. Детекторы обнаружения радиоактивных, химических и отравляющих веществ.

  8. Системы охранной, тревожной сигнализации.

  9. Системы контроля и управления доступа.

  10. Видеоконтрольные и видеоохранные системы телевизионного наблюдения, не относящиеся к технике двойного применения.

  11. Системы передачи извещения, в том числе и по радиоканалам.

  12. Портативный носимый видеорегистратор.

Приказ вводится в действие с 5 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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