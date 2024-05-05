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Законодательство РК

Предполагаемых экстремистов задержали в Астане и Павлодаре

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 09:35 Фото: КНБ РК
В Комитете национальной безопасности РК рассказали о задержании трех человек, подозреваемых в пропаганде терроризма, сообщает Zakon.kz.

КНБ совместно с МВД и прокуратурой задержали предполагаемых радикалов 2 - 3 мая в Астане и Павлодаре.

"Они подозреваются в пропаганде терроризма и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации. В ходе обысков изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства", – говорится в распространенном сообщении.

Подозреваемые лица ранее были судимы за совершение общеуголовных и экстремистских преступлений.

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 09:35

Фото: КНБ РК

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 09:35

Фото: КНБ РК

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 09:35

Фото: КНБ РК

задержание, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 09:35

Фото: КНБ РК

Теперь в отношении их проводится досудебное расследование по статьям 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма") и 405 ("Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма") УК РК.

Иная информация разглашению не подлежит.

Ранее в КНБ рассказали, как ликвидировали поставку афганских наркотиков через Казахстан в Европу.

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