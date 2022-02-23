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Законодательство РК
18:18 23.02.2022

Жестокое убийство раскрыто в Алматинской области

полицейский в форме Фото: Zakon.kz
Полицейскими Алматинской области задержан 33-летний односельчанин убитого. Мужчина подозревается в совершении данного преступления и помещен под стражу, передает Zakon.kz.
Тело потерпевшего обнаружили на пустыре близ Жаркента со следами побоев, связанными руками и петлей на шее. Выяснилось, что 52-летний мужчина больше недели числился без вести пропавшим. Уголовное расследование по факту, предусмотренное ст. 99 УК РК «Убийство», находится в производстве Панфиловской районной полиции. Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что убийство было совершено во время распития алкоголя. Полицейскими установлено, что во время застолья мужчины поссорились, а затем подрались. Потерпевшему связали руки матерчатым поясом, накинули петлю на шею и задушили.

Взяты показания у всех установленных лиц. Каждый из них проверяется на причастность к преступлению. Основной фигурант уже взят под стражу. Также назначены обязательные в таких случаях экспертизы. Пресс-служба МВД РК

Расследование уголовного дела находится на контроле областного Департамента полиции. Как выяснилось, погибший мужчина не был женат и жил со своей престарелой матерью.

Оксана Житникова
МВД РК Алматинская область
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