Небольшой спад заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 44,
в Алматы – 142,
в Шымкенте – 13,
в Акмолинской области –18,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 18,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 28,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 12,
в Карагандинской области – 42,
в Костанайской области – 46,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 29,
в СКО – 40,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 301 708 случая.
1256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 114,
в Алматы – 270,
в Шымкенте – 5,
в Акмолинской области – 180,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 132,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 35,
в Жамбылской области – 20,
в ЗКО – 12,
в Карагандинской области – 54,
в Костанайской области – 122,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 8,
в Павлодарской области – 133,
в СКО – 138,
в Туркестанской области – 20.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 265 248 человек.