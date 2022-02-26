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08:01 26.02.2022

Небольшой спад заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане

КВИ Казахстан Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 68 заболевших меньше, чем днем ранее. В Туркестанской области выявили один случай, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 44,

  • в Алматы – 142,

  • в Шымкенте – 13,

  • в Акмолинской области –18,

  • в Актюбинской области – 5,

  • в Алматинской области – 18,

  • в Атырауской области – 5,

  • в ВКО – 28,

  • в Жамбылской области – 5,

  • в ЗКО – 12,

  • в Карагандинской области – 42,

  • в Костанайской области – 46,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 29,

  • в СКО – 40,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 301 708 случая.

1256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 114,

  • в Алматы – 270,

  • в Шымкенте – 5,

  • в Акмолинской области – 180,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 132,

  • в Атырауской области – 8,

  • в ВКО – 35,

  • в Жамбылской области – 20,

  • в ЗКО – 12,

  • в Карагандинской области – 54,

  • в Костанайской области – 122,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 8,

  • в Павлодарской области – 133,

  • в СКО – 138,

  • в Туркестанской области – 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 265 248 человек.

Данияр Кунафин
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