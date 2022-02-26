Небольшой спад заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 44,

в Алматы – 142,

в Шымкенте – 13,

в Акмолинской области –18,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 18,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 28,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 12,

в Карагандинской области – 42,

в Костанайской области – 46,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 29,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 301 708 случая.

1256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 114,

в Алматы – 270,

в Шымкенте – 5,

в Акмолинской области – 180,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 132,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 35,

в Жамбылской области – 20,

в ЗКО – 12,

в Карагандинской области – 54,

в Костанайской области – 122,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 133,

в СКО – 138,

в Туркестанской области – 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 265 248 человек.