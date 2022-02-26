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18:42 26.02.2022

Кличко изменил время действия комендантского часа в Киеве

Комендантский час, Киев Фото: Instagram/vitaliyklitschko
Мэр Киева Виталий Кличко расширил в городе комендантский час, сообщает Zakon.kz.

Теперь он будет действовать с 17:00 до 8:00 до 28 февраля. Всех, кто выйдет на улицу в это время, Кличко предложил считать диверсантами, написал мэр в своем Telegram.

Введен комендантский час, и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет. Мэр Киева Виталий Кличко

Кличко попросил киевлян отнестись с пониманием к происходящему.

На время действия комендантского часа городской общественный транспорт работать не будет, станции метро будут открыты круглосуточно как укрытия-бомбоубежища, сообщал ранее глава города.

Константин Вноровский
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