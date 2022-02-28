Фейковый аккаунт МО РК появился в TikTok

Как отмечено на сайте stopfake.kz, пользователь TikTok с логином mod.gov.kz уже успел опубликовать десятки видеороликов. Часть из них – видео учений и отрывки из новостных сюжетов, связанных с Вооруженными силами РК.

В ведомстве пояснили, что этот аккаунт не имеет никакого отношения к Министерству обороны РК.

Аккаунт в TikTok является фейковым и отношения к официальным аккаунтам Минобороны РК не имеет, – отметили в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что на официальном сайте Министерства обороны РК TikTok не указан в списке социальных сетей, в которых у ведомства есть аккаунты.

Ранее в социальных сетях распространяли информацию об отправке казахстанских военнослужащих в Украину. Эти сообщения также не соответствуют действительности.