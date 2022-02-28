19:04 28.02.2022
Фейковый аккаунт МО РК появился в TikTok
Фото: пресс-служба МО РК
В социальной сети TikTok появился аккаунт, якобы принадлежащий Министерству обороны Казахстана. На самом деле это фейк, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено на сайте stopfake.kz, пользователь TikTok с логином mod.gov.kz уже успел опубликовать десятки видеороликов. Часть из них – видео учений и отрывки из новостных сюжетов, связанных с Вооруженными силами РК.
В ведомстве пояснили, что этот аккаунт не имеет никакого отношения к Министерству обороны РК.
Аккаунт в TikTok является фейковым и отношения к официальным аккаунтам Минобороны РК не имеет, – отметили в пресс-службе министерства.
Стоит отметить, что на официальном сайте Министерства обороны РК TikTok не указан в списке социальных сетей, в которых у ведомства есть аккаунты.
Ранее в социальных сетях распространяли информацию об отправке казахстанских военнослужащих в Украину. Эти сообщения также не соответствуют действительности.
Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается. Мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, проводятся в плановом порядке.Пресс-служба Минобороны РК