Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:34 02.03.2022

Центр семьи и досуга открыли в Акмолинской области

создание центра отдыха Фото: управления внутренней политики
В областном центре состоялось торжественное открытие первого в области центра семьи и досуга «Ақ босаға». Он распахнул свои двери для всех семей города, которые хотят провести свободное время интересно, творчески и вместе с близкими людьми.

По данным Управления внутренней политики, в задачу культурного заведения входит организация досуговой деятельности детей и родителей, а также популяризация национальных традиций и обычаев.

Проект станет универсальной площадкой для совместного активно-развлекательного досуга детей и их родителей, направленного на воспитательное и развивающее действие всех членов семьи. Подобрать себе увлечение по вкусу посетители могут абсолютно бесплатно.

Сегодня мы присутствовали на открытии досугового центра. Считаю это действие своевременным. Здесь всем найдется место для занятия любимым делом. Мы совместно с Советом отцов Акмолинской области в выделенном нам кабинете смогли познакомиться с направлением деятельности, обсудить основные моменты меморандума, который планируем заключить в ближайшее время. Объединив усилия, мы сможем много полезного сделать для пропаганды семейных отношений, воспитания молодежи и укрепления семьи, – отметила председатель городского Совета матерей Нейля Сейдаллина.

Для реализации проекта функционируют секции по играм в шахматы, шашки, настольному теннису и аэробики. Также посетителям будут доступны кабинеты Совета матерей, Совета отцов, медиатора, психолога и этно-мастерской.

Как сообщили в ведомстве, в дальнейшем с учетом пожеланий горожан при Центре будет открыт ряд дополнительных спортивных и творческих секций.

Анастасия Московчук
Акмолинская область
Тенге продолжает укрепляться
01.03.2022
Как казахстанцы отдохнут на 8 марта
01.03.2022
Ситуация в Украине: польские самолеты, внешний долг и обращение к ЕС
01.03.2022
Президент Токаев предложит новую программу политических реформ 16 марта
01.03.2022
Зеленский: Все крупные города Украины заблокированы
01.03.2022
Главная Топ LIVE Все