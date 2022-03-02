Лидеры мирового тенниса отстранены от международных соревнований

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство не только российских теннисистов, но и Федерации тенниса Беларуси, передает официальный сайт данной организации.

Помимо этого, отменены все соревнования в России и Беларуси под эгидой ITF, а теннисисты этих стран не будут допущены к различным состязаниям, проводимым Международной федерацией тенниса.

Запрет будет действовать на протяжении 2022 года.

Сборным России и Беларуси отказано в выступлении в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Мужская и женская команды России являются победителями этих соревнований 2021 года.

Фото: Instagram/billiejeankingcup

Однако теннисисты России и Беларуси имеют право участвовать в турнирах под эгидой АTP и WTA, а также в соревнованиях Большого шлема.

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