Дети-маугли – пять историй «диких людей»

Человек формируется под воздействием внешних факторов. В детстве одним из важнейших условий для развития и формирования личности являются родители, уютный дом, любовь и ласка. Но что происходит, если ребенок окружен не людьми, а животными? В книге Киплинга звери добрые и сочувствующие, а Маугли живется среди них хорошо. По легенде Ромула и Рема вскормила и воспитала волчица. Братья основали Рим, а волчица стала символом государства. И таких историй много. Но это всего лишь сказки, плод воображения. Что же на самом деле случается с детьми, которые предоставлены самим себе в диких условиях? Истории известны случаи воспитания ребенка обезьянами, собаками, тиграми и даже птицами. Но чаще всего дети-маугли находят приют у волков.

В 1797 году во Франции крестьяне поймали в лесу ребенка, которому было лет 12. Он вел себя, как зверь: ходил, сгорбившись, не говорил ничего, лишь рычал, имел особенное обоняние и слух, людей сторонился и отказывался носить одежду. После нахождения мальчика взяли под наблюдение ученые. Они пытались социализировать ребенка, но тот так и не научился говорить. Он умер, когда ему было 40 лет.

Самое большое количество найденных детей-маугли зафиксировано в Индии. В 1867 году был найден ребенок Дина Саничар, который жил в логове волков. Его научили ходить на двух ногах, пользоваться посудой и носить одежду, но говорить он так и не научился. Дина Саничар умер в возрасте 34 лет. В 1920 году в лесах Индии были обнаружены две девочки восьми и двух лет. Они жили с волками, рычали, выли и ели сырое мясо. Их распределили в приют. Одна девочка умерла через год, а вторая прожила до 17 лет, достигнув уровня развития четырехлетнего ребенка.

Девочка-собака, которую прозвали Оксана Малая, была найдена в Украине. Родителями девочки были алкоголики, и единственным воспитателем Оксаны была собака, с которой она жила в сарае до восьми лет. Когда девочку привезли в детский дом, то она прыгала на кровать, рычала на людей и уходила на прогулки со стаей собак. Все-таки Оксана научилась говорить и вести себя, как человек.

Мальчика-птицу из России забрали у матери, когда ему было 7 лет. Мать сразу отказалась от ребенка – он ей никогда не был нужен. Но вот птиц женщина любила: в квартире все поверхности были заставлены птичьими клетками. Мать только кормила сына, никуда его не выводила и из квартиры его не выпускала. Мальчик до семи лет общался исключительно с птицами. Когда его обнаружили, то он общался чириканьем и хлопал руками, словно крыльями.