Взрывные работы начались на реках ВКО

Проводя подрывные работы, спасатели ДЧС ВКО тем самым обеспечивают безопасный пропуск паводка на предрасположенных к заторам участках.

Место взрыва выбрано не случайно. На реке Уба при прохождении паводковых вод возникают сложные ситуации – ледовые заторы, которые могут привести к подтоплениям берегов. Чтобы этого избежать, спасатели и специалисты-взрывники заранее измельчают лед. Пресс-служба ДЧС ВКО

Спасатели отметили, что количество зарядов рассчитывается заранее, в зависимости от толщины льда.

Сначала бурятся лунки. На одну уходит примерно пять минут. Закладка взрывчатки – процесс секретный. Как он происходит, знают только специалисты, которые в целях безопасности посторонних к месту работ не подпускают. В указанных выше районах толщина льда на реках в местах подрыва составляет 80 сантиметров. В результате дробления охвачено более 10 тыс. квадратных метров. Пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве напомнили, что период весеннего половодья в Восточном Казахстане начинается обычно со второй декады марта и длится до середины второй декады июня.

Следующая операция противопаводковой кампании будет проводиться в Бородулихинском районе в селе Красный Яр, в Шемонаихинском районе в селе Верх-Уба и в Семее.