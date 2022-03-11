Собаки тоже могут улыбаться – кинолог МВД Анель Болгумбаева

– Анель, что представляет собой Кинологический центр МВД РК?

– В нашем центре готовят специалистов-кинологов, которые работают со служебными собаками, задействованными в оперативно-розыскных и профилактических мероприятиях по предотвращению и раскрытию преступлений, разводят их и дрессируют. Это служебно-строевые собаки, племенные и щенки.

В общей сложности у нас около ста питомцев, а в целом по Казахстану – примерно полторы тысячи. Основные породы, которые мы разводим и с которыми работаем, – немецкая, бельгийская, восточно-европейская овчарки, лабрадор-ретривер и русский спаниель. Здесь они проходят специальную подготовку по таким направлениям кинологической службы, как штурмовое задержание, поиск наркотических средств, взрывчатых веществ и оружия, следовая работа, одорология.

Следовые собаки находятся в составе следственно-оперативных групп, идут по горячим следам. Специальные ищут взрывчатые вещества, боеприпасы, наркотики. Патрульные применяются в охране общественного порядка, предупреждении, профилактике и раскрытии преступлений на местах. Штурмовые предназначены для задержания преступников. Кроме того, мы готовим собак-детекторов для проведения одорологических исследований по запаху человека.

– Как проводятся одорологические исследования?

– Одорология – наука о запахах. Это очень тонкая, ювелирная работа в кинологии. Специалист-криминалист изымает запах с места совершения преступления, консервирует и передает на хранение в одорологическую лабораторию. И, несмотря на сроки, пусть даже 10 лет пройдет, собака может идентифицировать этот запах с запахом подозреваемого, если он действительно когда-то находился на месте совершения преступления.

В нашем центре есть все условия и возможности качественно готовить служебных собак. Для этого создана добротная материально-техническая база, имеются зимний, летний, выгульный вольеры, полностью усовершенствована методика воспитания и дрессировки собак. Процесс этот никогда не останавливается – он постоянно развивается и улучшается. Условия содержания наших питомцев полностью отвечают стандартам кинологической службы.

Наши четвероногие друзья активно участвуют во всех специализированных выставках, в том числе в ежегодных национальных соревнованиях по общему курсу и защитной службе, и всегда входят в тройку сильнейших в стране.

К слову, в этом месяце Кинологическому центру МВД исполняется 20 лет, он по праву является одним из лучших в Казахстане.

Фото: из личного архива Анель Болгумбаевой

– К спецсредствам приравниваются те собаки, которые участвуют в задержании преступников, зачистке зданий, разгоне митингов и так далее. В таких случаях на них надеваются специальные намордники.

Если, допустим, при задержании преступник начнет оказывать сопротивление или от него будет исходить угроза безопасности здоровью и жизни людей, то кинологи пускают собаку без намордника с окриком: «Стой! Пускаю собаку!». При этом специалисты должны убедиться, что между задерживаемым и собакой нет посторонних лиц, чтобы никто не пострадал. Если кто-либо будет покусан, в том числе подозреваемый, ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Как это делать, кинологи знают.

– Каковы методы разведения и выращивания служебных собак?

– У нас ведется собственная полицейская линия служебных собак. Щенята рождаются в кинологическом центре и получают щенячью карту, кличку, клеймо, а после шести месяцев на них выдается родословная, где полностью указывается происхождение папы и мамы.

Но прежде чем служебные собаки произведут новое потомство, наши специалисты полностью отрабатывают происхождение родителей. Изучают, насколько хорошо зарекомендовали они себя по своим рабочим качествам.

Если правильно подобрать родительские пары, то выбраковка щенков практически не происходит, они рождаются здоровыми и соответствуют стандартам для прохождения службы. Поэтому наших щенков охотно забирают структуры Национальной гвардии, уголовно-исполнительной системы и органы внутренних дел. Также мы передавали их в государственную охрану.

Фото: из личного архива Анель Болгумбаевой

Как только щенки откроют глаза, мы тут же проводим тестирование и по темпераменту, по характеру определяем, в каких именно направлениях они могут применяться. Смотрим, какой у кого характер, кто более активный, смелый и первый отползает от матери, у кого какой аппетит.

После прохождения карантинных мер щенки закрепляются за инспекторами-кинологами и начинают получать азы общего курса дрессировки, учатся послушанию.

– Бывают ли собаки, которые не поддаются дрессировке?

– Нет, таких собак не бывает, ибо нет собак, которых невозможно было бы научить, их можно обучить абсолютно всему. Главное, найти с ними общий язык, понимание, это очень важно в работе с ними. Конечно, наши питомцы не могут разговаривать на человеческом языке, но это не мешает нам понимать друг друга.

Вы знаете, собаки могут улыбаться, радоваться или грустить, их эмоции написаны в их глазах. Поэтому мы замечаем любые, даже малейшие изменения в их поведении и настроении. Например, когда собака начинает болеть, она становится вялой, не бегает, не прыгает, у нее нет аппетита, глаза печальные. Мы сразу реагируем и оказываем ветеринарную помощь. Клинически здоровая собака – залог успеха в нашей службе.

Когда собака хорошо отрабатывает команду, восторг кинолога неописуем. У них у обоих масса эмоций, впечатлений, он говорит своему питомцу: «Молодец, браво, мы нашли, мы отработали!». И в этот момент собака его понимает, она улыбается, представляете?!

– У вас есть любимые питомцы?

– Они все любимые. Каждая собака по-своему особенная, у каждой свой характер. Кто-то более энергичный, кто-то более ласковый, кто-то, наоборот, более жесткий в смысле общения. Но это не говорит о том, что они плохие собаки. Просто к каждой из них нужен особый, индивидуальный подход.

Наши собаки отлично справляются со своими задачами. Возьмем Алматы. Это мегаполис с миллионным населением, с большим количеством раздражителей – шумы, выхлопные газы, транспорт, птицы, пешеходы… Несмотря на это, наши собаки по горячим следам раскрывают немало тяжких преступлений, в том числе убийства. Буквально за 10-15 минут они могут привести следователей к тому месту, где скрывается преступник. При отработке следа они часто находят вещественные доказательства, что помогает быстрее раскрыть преступление.

Однажды при поиске наркотиков мы со служебной собакой пришли в частный сектор проводить оперативно-розыскное мероприятие, и там находился вольер с собаками. Наша собака стала реагировать на них, лаять, вырываться. Мы заподозрили неладное и настояли, чтобы хозяева убрали из вольера этих собак, и запустили туда свою овчарку. И она под полом, под будкой обнаружила наркотики – таким ухищренным методом пытались их сокрыть наркодилеры.

– К слову, говорят, что для поиска наркотиков служебным собакам специально дают запрещенные препараты. Это так?

– Это миф, неужели кто-то этому верит? Хорошо. Допустим, собак подсаживают на наркотики. Но ведь они занимаются поиском не только наркотиков, но и взрывчатых веществ, и боеприпасов. Исходя из логики, во втором случае им дают гранаты и оружие – так, что ли? Но это же абсурд.

При поиске наркотических средств мы даем собакам специальные имитаторы – аналог, в которых нет никаких вредных веществ. Имитаторы производятся в специализированных лабораториях. Для собаки достаточно почувствовать искомый запах всего лишь один раз, и она его больше не забудет, он навсегда останется у нее в памяти.

И когда на оперативно-розыскном мероприятии она встречает знакомый искомый запах, который когда-то слышала, то обязательно это обозначит. Поэтому своих собак мы готовим только по имитаторам. Есть имитатор наркотиков, есть имитатор взрывчатых веществ.

– Когда началась пандемия, в Европе заявили, что могут готовить собак, способных быстро определять коронавирус по запаху. А Казахстан смог бы готовить таких собак?

– Да, мы тоже можем готовить таких собак, но для этого нужны соответствующая лаборатория и специалисты, которые хотели бы работать с этим вирусом. Не секрет, собаки уже могут идентифицировать даже онкологические заболевания.

– Анель, что вы делаете с теми питомцами, которые по возрасту уже не подходят к несению службы?

– Наши собаки служат нам верой и правдой, и мы никогда не отказываемся от них, не бросаем, даже если они достигнут пенсионного возраста. Мы их забираем к себе домой, они ведь были настоящими нашими друзьями, напарниками, были преданы нам, достойно несли службу и много пользы принесли на боевом посту.

Фото: из личного архива Анель Болгумбаевой

Когда я работала в Восточном Казахстане, у нас была немецкая овчарка по кличке Агат. Она обладала сильными рабочими качествами, специализировалась по следовой работе, благодаря ей было раскрыто множество преступлений по горячим следам. Но она была уже в возрасте. И в один из вызовов, когда она шла по следу, у нее произошла остановка сердца. Собака умерла, можно сказать, на своем рабочем месте при исполнении своих обязанностей. И кинолог нес ее на руках.

– В Алматы участились квартирные кражи, в том числе с большим материальным ущербом, и пострадавшие просят полицию начать поиски воров с применением служебных собак. Как в таких случаях должны вести себя владельцы домов и квартир, чтобы из помещения не ушел запах грабителей и не стерлись следы преступления?

– Хороший вопрос. Мой совет – не нужно сразу заходить в дом и затаптывать следы.

Нужно максимально ограничить это пространство от людей, чтобы служебная собака, прибывшая вместе с оперативной группой, могла правильно взять след и определить, в каком направлении скрылся преступник. Только после того, как кинолог отработает со своей собакой, можно заходить в дом.

Но пострадавшие зачастую начинают создавать панику, приходят соседи, родственники, толкутся в доме, и лишь после этого они обращаются в полицию. Конечно, в таких случаях результативность применения служебной собаки может быть сильно снижена.

– Многие дети и подростки просят родителей купить собаку, но те не хотят возиться с ней, кормить, выгуливать и отказывают. Что бы вы им посоветовали?

– У меня однозначный ответ: если ребенок просит собаку – покупайте.

Общение с собакой очень полезно для детей, особенно в подростковом возрасте, когда они в силу физиологических и психологических особенностей замыкаются в себе, уходят в депрессию из-за непонимания со стороны близких, разочарования в друзьях или из-за безответной любви. Как показывает практика, во многих подобных случаях именно собака может стать им лучшим другом и помочь справиться с угнетенным состоянием.

В семье, где есть собака, ребенок с малолетства учится заботе, проявлению любви, ласки, ответственности. Такие дети в жизни более отзывчивы и добры к окружающим. Мои дети, например, с самого рождения видели собак в доме и выросли внимательными, участливыми. Я уж не говорю о том, что многие семьи с собакой часто выезжают на природу, это их сплачивает, они лучше начинают понимать друг друга.

Учитывая позитивное влияние собак на детей, сотрудники нашего центра особое внимание уделяют нашим подопечным ребятишкам, страдающим аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. Мы приглашаем их к себе в гости, и когда они видят собак – радуются, пробуют сами покормить, погладить, и даже команды пытаются подать. Улыбка не сходит с лиц детишек, эмоции просто захлестывают, они очень довольны и когда уезжают, прилипают к окнам автобуса и машут нам, пока не скроются из виду. По словам воспитателей и родителей, дети потом долго вспоминают свои походы к кинологам и их питомцам.