Врачи назвали признаки, при которых необходимо отказаться от кофе

Специалисты «Медик Форум» рекомендуют не употреблять более 400 миллиграммов кофеина в день.

И если вдруг появилась изжога, начались проблемы со сном или абстинентный синдром, или вдруг увеличился вес, необходимо снизить потребление любимого напитка.

Изжога. Кофеин может вызвать симптомы кислотного рефлюкса, так как он расслабляет нижний пищеводный сфинктер. Это позволяет желудочной кислоте проникать в пищевод. Аналогичным эффектом обладают газированные напитки.

Проблемы со сном, тревожность. Из-за высокого содержания кофеина пить кофе можно минимум за шесть часов до сна. В тех случаях, когда имеется склонность к беспокойству, употреблять его нужно с особой осторожностью – его прием может спровоцировать учащенное сердцебиение и тремор, головные боли.

Абстинентный синдром. Если вам кажется, что без кофе день проходит не так, как надо, это может быть симптомом абстинентного синдрома или «ломки». Обычно данное состояние развивается в условиях резкого отказа от вещества, к которому возникало привыкание. Если вы зависимы, то без кофе можете ощущать особенную усталость, ухудшение работоспособности, депрессивное настроение или гриппоподобные симптомы. Уменьшайте количество кофеина постепенно.

Увеличение веса. Кофе способствует чувству сытости, и люди, которые много его пьют, часто отказываются от приемов пищи. Но когда чувство «кофейной» сытости спадает, голод может ощущаться так остро, что человек становится склонным к перееданию или употреблению очень калорийных, жирных или сладких блюд, фастфуда. Это может привести к появлению лишних килограммов.