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13:54 13.03.2022

В северных регионах Казахстана из-за непогоды закрыты дороги

Закрыты дороги Фото: pixabay
Из-за непогоды в ряде регионов Казахстана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах, сообщает Zakon.kz.

Как передает АО «НК «КазАвтоЖол», 13 марта 2022 года в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

  • Екатеринбург – Алматы км 1291-1353, участок поселок Жибек-жолы – граница Карагандинской области. Участок дирекции платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол».

  • Екатеринбург – Алматы км1275-1291, участок город Нур-Султан – поселок Жибек-жолы.

  • Екатеринбург – Алматы км 1003-1247, участок город Атбасар – город Нур-Султан.

  • Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты км 16-200, участок город Нур-Султан – граница Павлодарской области.

  • Нур-Султан – Петропавловск км 18-231, участок город Нур-Султан – город Щучинск. Участок дирекции платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол».

  • Алматы – Усть-Каменогорск км 778-967, участок город Аягоз – село Калбатау.

  • Екатеринбург – Алматы км 1291-1353, участок граница Акмолинской области – ПВП Темиртау. Участок дирекции платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол».

  • Екатеринбург – Алматы км 1426-1446, участок ПВП Темиртау – город Темиртау.

  • Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты км 200-254, участок граница Акмолинской области – поселок Шидерты.

Константин Вноровский
Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Павлодарская область
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