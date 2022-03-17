Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:52 17.03.2022

Президент поставил точку в дискуссиях о работе Парламента – Ашимбаев

председатель Сената Парламента РК Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев высказался о Послании главы государства Касым-Жомарт Токаева народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер верхней палаты Парламента отметил, что это Послание отличается от предыдущих как по смыслу, так и по значению. В нем четко обозначены приоритеты и направления создания Нового Казахстана, его модернизации и обновления. 

Речь шла о ряде важных политических реформ и новых инициативах. В частности, было отмечено, что необходимо усилить роль Парламента. Такой шаг ставит перед Парламентом большие задачи и ответственность на пути обновления и модернизации. В этой связи глава государства остановился на реформах, касающихся работы и структуры Сената и Мажилиса. Председатель Сената РК Маулен Ашимбаев

Напомним, по решению главы государства количество президентских квот в Сенате сократится с 15 до 10. А квота АНК будет передана из Мажилиса в Сенат.

Президент также предложил новые реформы, касающиеся порядка принятия законов. Они полностью соответствуют нашим процессам, которые сейчас происходят в республике. И все это делается для повышения эффективности работы Парламента. Таким образом, глава государства окончательно поставил точку в различных дискуссиях в обществе, касающихся работы Парламента, в том числе Сената. Маулен Ашимбаев

Глава Сената отметил, что немаловажное значение имеют и приоритеты, активизирующие работу местных исполнительных и представительных органов власти. И это необходимо для укрепления доверия граждан к представительной власти. 

Особо следует отметить, что поднятые вопросы основаны на потребностях и запросах общества. Сейчас это даст новый импульс для административно-территориального и социально-политического развития нашей страны. И поэтому для реализации новых инициатив, озвученных в Послании, необходимо будет внести изменения в более чем 30 статей Конституции. Маулен Ашимбаев 

Ашимбаев добавил, что перед Парламентом стоят масштабные задачи. До конца года необходимо принять более 20 законов. 

В дальнейшем мы должны проводить системную и комплексную работу. И при принятии законов очень важно учитывать мнение населения, представителей гражданского общества и экспертов. Законодательная поддержка инициатив президента – это наша главная задача. И поэтому настал час упорного и созидательного труда. Народ ждет и требует от нас этого. Маулен Ашимбаев 

16 марта 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстану, отметив, что оно имеет особое значение и не ограничивается одним годом.

Тамила Языкова
Послание президента – 2022 Ашимбаев Маулен Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева
16.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский попросил о поставках систем ПВО, Россия исключена из Совета Европы
16.03.2022
Токаев поручил правительству и акимам принять меры по снижению безработицы
16.03.2022
Кому и где необходимо носить маски в Нур-Султане – новое постановление санврача
16.03.2022
Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории нацпарка в Алматы
16.03.2022
Главная Топ LIVE Все