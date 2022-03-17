Спикер верхней палаты Парламента отметил, что это Послание отличается от предыдущих как по смыслу, так и по значению. В нем четко обозначены приоритеты и направления создания Нового Казахстана, его модернизации и обновления.

Речь шла о ряде важных политических реформ и новых инициативах. В частности, было отмечено, что необходимо усилить роль Парламента. Такой шаг ставит перед Парламентом большие задачи и ответственность на пути обновления и модернизации. В этой связи глава государства остановился на реформах, касающихся работы и структуры Сената и Мажилиса. Председатель Сената РК Маулен Ашимбаев

Напомним, по решению главы государства количество президентских квот в Сенате сократится с 15 до 10. А квота АНК будет передана из Мажилиса в Сенат.

Президент также предложил новые реформы, касающиеся порядка принятия законов. Они полностью соответствуют нашим процессам, которые сейчас происходят в республике. И все это делается для повышения эффективности работы Парламента. Таким образом, глава государства окончательно поставил точку в различных дискуссиях в обществе, касающихся работы Парламента, в том числе Сената. Маулен Ашимбаев

Глава Сената отметил, что немаловажное значение имеют и приоритеты, активизирующие работу местных исполнительных и представительных органов власти. И это необходимо для укрепления доверия граждан к представительной власти.

Особо следует отметить, что поднятые вопросы основаны на потребностях и запросах общества. Сейчас это даст новый импульс для административно-территориального и социально-политического развития нашей страны. И поэтому для реализации новых инициатив, озвученных в Послании, необходимо будет внести изменения в более чем 30 статей Конституции. Маулен Ашимбаев

Ашимбаев добавил, что перед Парламентом стоят масштабные задачи. До конца года необходимо принять более 20 законов.

В дальнейшем мы должны проводить системную и комплексную работу. И при принятии законов очень важно учитывать мнение населения, представителей гражданского общества и экспертов. Законодательная поддержка инициатив президента – это наша главная задача. И поэтому настал час упорного и созидательного труда. Народ ждет и требует от нас этого. Маулен Ашимбаев

16 марта 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстану, отметив, что оно имеет особое значение и не ограничивается одним годом.