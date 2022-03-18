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Законодательство РК
09:56 18.03.2022

Коллекторским агентствам увеличили уставный капитал до 50 млн тенге

уставный капитал для коллекторских агентств Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление от 22 февраля 2022 года, которым увеличило уставный капитал для коллекторских агентств, сообщает Zakon.kz.

С 28 марта минимальный размер уставного капитала для коллекторского агентства установлен в размере 50 миллионов тенге.

Исключение составляют коллекторские агентства, прошедшие учетную регистрацию в уполномоченном органе до введения в действие данного постановления.

Для них размер уставного капитала составляет:

  • с 1 января 2022 года – 10 000 000 тенге;

  • с 1 июля 2022 года – 30 000 000 тенге;

  • с 1 января 2023 года – 50 000 000 тенге.

Постановление вводится в действие 28 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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