09:56 18.03.2022
Коллекторским агентствам увеличили уставный капитал до 50 млн тенге
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление от 22 февраля 2022 года, которым увеличило уставный капитал для коллекторских агентств, сообщает Zakon.kz.
С 28 марта минимальный размер уставного капитала для коллекторского агентства установлен в размере 50 миллионов тенге.
Исключение составляют коллекторские агентства, прошедшие учетную регистрацию в уполномоченном органе до введения в действие данного постановления.
Для них размер уставного капитала составляет:
с 1 января 2022 года – 10 000 000 тенге;
с 1 июля 2022 года – 30 000 000 тенге;
с 1 января 2023 года – 50 000 000 тенге.
Постановление вводится в действие 28 марта 2022 года.