Коллекторским агентствам увеличили уставный капитал до 50 млн тенге

С 28 марта минимальный размер уставного капитала для коллекторского агентства установлен в размере 50 миллионов тенге.

Исключение составляют коллекторские агентства, прошедшие учетную регистрацию в уполномоченном органе до введения в действие данного постановления.

Для них размер уставного капитала составляет:

с 1 января 2022 года – 10 000 000 тенге;

с 1 июля 2022 года – 30 000 000 тенге;

с 1 января 2023 года – 50 000 000 тенге.

Постановление вводится в действие 28 марта 2022 года.