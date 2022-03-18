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Законодательство РК
16:44 18.03.2022

Табун лошадей попал под поезд недалеко от Нур-Султана

нур-султан, железная дорога, табун лошадей, дп на транспорте Фото: пресс-служба ДП на транспорте
В 60 км от Нур-Султана – на перегоне «Еркеншилик – Сарыоба» – под поезд попали 20 лошадей. Об этом сообщили в Департаменте полиции на транспорте, передает Zakon.kz.

Как уточнили в ДП на транспорте, инцидент произошел 18 марта около 03:00.

нур-султан, железная дорога, табун лошадей, дп на транспорте

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Машинист грузового поезда в темноте не сразу заметил находящихся на железной дороге животных и совершил наезд – погибло 20 голов лошадей.Пресс-служба ДП на транспорте

Лошадей без присмотра оставил 44-летний пастух.

нур-султан, железная дорога, табун лошадей, дп на транспорте

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 559 КоАП РК по факту выпаса скота в полосе отвода железных дорог.Пресс-служба ДП на транспорте

Правонарушитель привлечен к административной ответственности.

нур-султан, железная дорога, табун лошадей, дп на транспорте

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

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