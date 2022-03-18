Табун лошадей попал под поезд недалеко от Нур-Султана

Как уточнили в ДП на транспорте, инцидент произошел 18 марта около 03:00.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Машинист грузового поезда в темноте не сразу заметил находящихся на железной дороге животных и совершил наезд – погибло 20 голов лошадей. Пресс-служба ДП на транспорте

Лошадей без присмотра оставил 44-летний пастух.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 559 КоАП РК по факту выпаса скота в полосе отвода железных дорог. Пресс-служба ДП на транспорте

Правонарушитель привлечен к административной ответственности.