16:44 18.03.2022
Табун лошадей попал под поезд недалеко от Нур-Султана
Фото: пресс-служба ДП на транспорте
В 60 км от Нур-Султана – на перегоне «Еркеншилик – Сарыоба» – под поезд попали 20 лошадей. Об этом сообщили в Департаменте полиции на транспорте, передает Zakon.kz.
Как уточнили в ДП на транспорте, инцидент произошел 18 марта около 03:00.
Фото: пресс-служба ДП на транспорте
Машинист грузового поезда в темноте не сразу заметил находящихся на железной дороге животных и совершил наезд – погибло 20 голов лошадей.Пресс-служба ДП на транспорте
Лошадей без присмотра оставил 44-летний пастух.
Фото: пресс-служба ДП на транспорте
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ст. 559 КоАП РК по факту выпаса скота в полосе отвода железных дорог.Пресс-служба ДП на транспорте
Правонарушитель привлечен к административной ответственности.
Фото: пресс-служба ДП на транспорте