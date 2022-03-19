Башар Асад посетил ОАЭ – США «выразили разочарование»

Как передает SANA, это первый зарубежный визит Асада с начала гражданского конфликта в 2011 году, не считая поездок в Россию и Иран.

Госдепартамент США выразил по этому поводу «глубокое разочарование», а в Пентагоне заявили, что обеспокоены этой «явной попыткой легитимизировать» президента Сирии.

Мухаммед бен Рашид аль-Мактум в ходе переговоров в Дубае с Башаром Асадом подчеркнул, что страна надеется на развитие конструктивного сотрудничества с Сирией, которое отвечает интересам народов обоих государств.

По итогам визита наследный принц Абу-Даби и командующий Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян призвал к выводу американского военного контингента с территории Сирии.

7 мая 2021 года президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Сирии еще на год. Таким образом, Соединенные Штаты сохранят различные ограничительные меры, введенные Вашингтоном поэтапно начиная с 2004 года: это, например, блокировка физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на экспорт товаров и услуг американского производства в Сирию.

Сирия и ОАЭ восстановили дипломатические отношения в декабре 2018 года. При этом власти ОАЭ официально признали ошибкой приостановку с 2011 года членства Дамаска в Лиге арабских государств и поддерживают возвращение Сирии в ряды организации.

В декабре 2020-го Госдепартамент США ввел санкции в отношении супруги президента Сирии Башара Асада Асмы и ее ближайших родственников. Причиной было названо то, что Асма возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти в стране. 20 августа Вашингтон ввел санкции против шести сирийских граждан из близкого окружения Башара Асада.