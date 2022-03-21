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01:35 21.03.2022

Американские биологи намерены выпустить два миллиона ГМО-комаров

ГМО, США, Калифорния Фото: pixabay
Британская биотехнологическая компания Oxitec запросила у властей США разрешение на крупный эксперимент. Биологи намерены выпустить в Калифорнии два миллиона генетически модифицированных комаров под торговой маркой «Дружелюбные», сообщает Zakon.kz.

Цель проекта — побороть переносимые обычными комарами болезни, в том числе вирус Зика и лихорадку денге, передает Phys.org.

Выведенные в лаборатории «дружелюбные» насекомые являются самцами, поэтому они не кусают и не распространяют болезни. При модификации они спариваются только с другими представителями своего вида, а не с местными комарами.

Умирает только потомство женского пола, а самцы выживают и становятся носителями смертельного гена. Они передают его будущим поколениям, численность которых будет с каждым циклом все меньше.

Ученые начали работу с опросов — население штата отмечало, что большое количество комаров, которое появилось в регионе пять лет назад, доставляет все больше неудобств.

Всего ученые хотят выпустить более 2 млн комаров.

Спорный исследовательский проект планируется начать в городе Висейлия в калифорнийском округе Туларе, а затем расширить на округа Фресно, Сан-Бернадино и Станисло.

Но не все ученые согласны с тем, что это хорошая идея. Многие считают, что проект чересчур поспешно переходит к полевым испытаниям. По словам противников нововведения, его авторы недостаточно проконсультировались по этому поводу с общественностью.

По мнению критиков, нет общедоступных данных, подтверждающих заявления Oxitec о том, что генетически модифицированные комары вообще могут снизить заболеваемость инфекциями, которые переносят насекомые.

Кроме того, противники проекта утверждают, что в пределах Калифорнии еще не регистрировалось ни одного случая заражения вирусом, который передают инвазивные комары.

В таком случае риски для экологии региона, которые несет биотехнологический проект, действительно выглядят чрезмерными по сравнению с его потенциальной пользой для общества.

Константин Вноровский
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