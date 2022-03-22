Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:29 22.03.2022

Эксперты предупредили о новом способе кражи данных через браузер

Ноутбук Фото: pixabay
Данные хакеры получают через поддельные страницы, имитирующие окна входа или регистрации на сайте с помощью других сервисов, передает Zakon.kz.

Как пишет BleepingComputer, на сей раз в зоне риска оказались пользователи браузера Google Chrome. Злоумышленники научились подделывать всплывающие окна так, что их практически невозможно отличить от настоящих. Они могут скопировать не только дизайн, но и URL-адрес. Введенные в фейковое окно данные пользователя похищаются.

Во избежание неприятностей эксперты посоветовали  не посещать подозрительные интернет-ресурсы.

Ирина Мишура
США
Токаев: Мы построим новую страну, Новый Казахстан
21.03.2022
Прогноз погоды до 25 марта в Казахстане дали синоптики
21.03.2022
Как в Алматы отмечают Наурыз
21.03.2022
КНБ пресек ввоз в Казахстан контрабандных автомобилей
21.03.2022
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину
21.03.2022
Главная Топ LIVE Все