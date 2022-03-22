10:29 22.03.2022
Эксперты предупредили о новом способе кражи данных через браузер
Фото: pixabay
Данные хакеры получают через поддельные страницы, имитирующие окна входа или регистрации на сайте с помощью других сервисов, передает Zakon.kz.
Как пишет BleepingComputer, на сей раз в зоне риска оказались пользователи браузера Google Chrome. Злоумышленники научились подделывать всплывающие окна так, что их практически невозможно отличить от настоящих. Они могут скопировать не только дизайн, но и URL-адрес. Введенные в фейковое окно данные пользователя похищаются.
Во избежание неприятностей эксперты посоветовали не посещать подозрительные интернет-ресурсы.