Чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Наурызом. Открытку он опубликовал в Instagram Stories.

Кроме казахстанцев, спортсмен поздравил и представителей других народов, отмечающих Наурыз.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес также поздравил казахстанцев с праздником.

9 апреля Головкин проведет бой за титулы IBF, WBA Super и IBO с японцем Риотой Муратой. Бой пройдет в японском городе Сайтама. Казахстанский боксер готовится к бою в США.

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