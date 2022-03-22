Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:55 22.03.2022

Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Наурызом

GGG боксер Фото: Zakon.kz
Кроме казахстанцев, Геннадий Головкин поздравил и представителей других народов, отмечающих Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с Наурызом. Открытку он опубликовал в Instagram Stories.

Кроме казахстанцев, спортсмен поздравил и представителей других народов, отмечающих Наурыз.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес также поздравил казахстанцев с праздником.

9 апреля Головкин проведет бой за титулы IBF, WBA Super и IBO с японцем Риотой Муратой. Бой пройдет в японском городе Сайтама. Казахстанский боксер готовится к бою в США.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Данияр Кунафин
Головкин Геннадий
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину
21.03.2022
КНБ пресек ввоз в Казахстан контрабандных автомобилей
21.03.2022
В России запретили Facebook и Instagram
21.03.2022
Погода не подвела – как жители Алматы отметили Наурыз
21.03.2022
Опубликованы кадры падения пассажирского Boeing в Китае
21.03.2022
Главная Топ LIVE Все