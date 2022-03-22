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13:21 22.03.2022

Бойцы UFC устроили драку в ресторане

Хорхе Максвидаль Колби Ковингтон Фото: pixabay
Американские бойцы смешанного стиля Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон устроили драку в одном из ресторанов Майами. На место драки вызвали полицию, сообщает Zakon.kz.

Репортер Fox Sports 640 Энди Слэйтер первым сообщил о конфликте между Ковингтоном и Масвидалем, который перерос в драку в ресторане Papi Steak. По словам журналиста, по данному адресу была вызвана полиция, сообщает Fansided.

В сети кадров самой драки не появилось. Однако вскоре после новостей о столкновении 37-летний Масвидаль опубликовал ролик, где призывает Ковингтона продемонстрировать свое лицо.

5 марта американцы провели поединок в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Тогда Ковингтон праздновал победу единогласным решением судей. Масвидаль потерпел третье поражение подряд. До этого он дважды дрался с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

Масвидаль и Ковингтон в прошлом были друзьями. В 2011 году бойцы познакомились в зале American Top Team в 2011 году.

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