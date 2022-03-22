В Костанайской области начали взрывать лед

В Карасуском районе начались работы по рыхлению льда на руслах рек. Первые взрывы прозвучали на реке Карасу, в селе Белозерка, затем на той же реке в селе Зеленовка, сообщает ДЧС Костанайской области.

Специализированная команда профессиональных взрывников под контролем местных исполнительных органов и ДЧС Костанайской области взорвала лед в русле реки объемом около 7,5 тыс. кубических метров.

Для этого во льду пришлось пробурить более 220 скважин и заложить около 500 кг взрывчатки.

Рыхление льда на водных объектах проводится до начала ледохода для предотвращения ледяных заторов и обеспечения безаварийного пропуска талых вод в районе паводкоопасных населенных пунктов.

Весь остаток марта будут продолжаться взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Беимбета Майлина. Всего взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек.