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14:20 22.03.2022

В Костанайской области начали взрывать лед

Костанайская область Фото: ДЧС Костанайской области
Весь остаток марта будут продолжаться взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Беимбета Майлина, сообщает Zakon.kz.

В Карасуском районе начались работы по рыхлению льда на руслах рек. Первые взрывы прозвучали на реке Карасу, в селе Белозерка, затем на той же реке в селе Зеленовка, сообщает ДЧС Костанайской области.

Специализированная команда профессиональных взрывников под контролем местных исполнительных органов и ДЧС Костанайской области взорвала лед в русле реки объемом около 7,5 тыс. кубических метров.

Для этого во льду пришлось пробурить более 220 скважин и заложить около 500 кг взрывчатки.

Рыхление льда на водных объектах проводится до начала ледохода для предотвращения ледяных заторов и обеспечения безаварийного пропуска талых вод в районе паводкоопасных населенных пунктов.

Весь остаток марта будут продолжаться взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Беимбета Майлина. Всего взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек.

Данияр Кунафин
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