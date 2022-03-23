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18:07 23.03.2022

16 медалей завоевали казахстанские гребцы на чемпионате Азии

Казахстан, 16 медалей, Таиланд Фото: olympic.kz
16 медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по гребному слалому на байдарках и каноэ среди взрослых, молодежи и юниоров, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат проходил в Таиланде, передает Olympic.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Влада Тараданова, Анастасия Ананьева, Куаныш Еренгаипов, Адиль Аманбаев, Екатерина Таранцева, Виктория Моисеева, а также команда Казахстана в составе Александра Куликова, Куаныша Еренгаипова, Адиля Аманбаева. Также наша сборная трижды стала второй в командных соревнованиях.

В индивидуальных гонках «серебро» в активе Куаныша Еренгаипова, Александра Куликова, Александра Коробова (дважды), Екатерины Таранцевой. Анастасия Ананьева также взяла «бронзу».

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Константин Вноровский
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