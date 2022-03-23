16 медалей завоевали казахстанские гребцы на чемпионате Азии

Чемпионат проходил в Таиланде, передает Olympic.kz.

На первую ступень пьедестала поднялись Влада Тараданова, Анастасия Ананьева, Куаныш Еренгаипов, Адиль Аманбаев, Екатерина Таранцева, Виктория Моисеева, а также команда Казахстана в составе Александра Куликова, Куаныша Еренгаипова, Адиля Аманбаева. Также наша сборная трижды стала второй в командных соревнованиях.

В индивидуальных гонках «серебро» в активе Куаныша Еренгаипова, Александра Куликова, Александра Коробова (дважды), Екатерины Таранцевой. Анастасия Ананьева также взяла «бронзу».

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.