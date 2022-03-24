39 разыскиваемых казахстанцев задержали в ходе спецоперации в странах СНГ

В ведомстве сообщили, что в Хабаровском крае РФ сотрудниками Уголовного розыска задержан 36-летний житель Темиртау, которого разыскивали с августа 2015 года за соучастие в похищении и убийстве жителя города.

Кроме того, в Ташкенте был задержан 30-летний житель Туркестанской области, разыскиваемый с марта месяца за вымогательство 25 млн тенге у предпринимателя из города Сарыагаш.

Также в Согдийской области в Таджикистане задержаны 27 и 30-летние граждане Казахстана, разыскиваемые Департаментом полиции Шымкента за совершение убийства в кафе «Сундет» в октябре 2019 года.

39-летний мужчина задержан в городе Тольятти Самарской области розыскной группой ДП Павлодарской области. В июне 2020 года на территории Казахстана в группе лиц путем незаконного доступа в информационную систему АО «Казпочта», создавая дублированные транзакции, мужчина совершил хищение 294 млн тенге.

По итогам 10 дней операции установлено и задержано за пределами республики 39 разыскиваемых, а именно: в России – 23, Узбекистане – 8, Кыргызстане – 4, Таджикистане, Польше, Монголии и Латвии – по одному.

Кроме того, по запросам правоохранительных ведомств стран Содружества было задержано 152 человека (для России – 101, Узбекистана – 24, Кыргызстана – 19, Туркменистана – 4, Беларуси – 3 и Таджикистана – 1), для Грузии и Южной Кореи – по одному.