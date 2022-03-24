Роман-эссе о Шамши Калдаякове презентовали в Нур-Султане

Тираж книги составляет 12 тыс. экземпляров. Читатели смогут ознакомиться с произведением в областных, городских и районных библиотеках страны.

Роман, впервые изданный в 2012 году, получил признание широкой читательской аудитории, был по достоинству оценен в писательском сообществе. Особую ценность книге придает ее необычный формат — изложение сюжета от имени главного героя.

Фото: Zakon.kz

Впервые этот роман вышел в 2012 году и получил большой отклик среди читателей. В том же году Союз писателей Казахстана выдвинул роман на соискание государственной премии. Второе издание этой книги стало возможным благодаря инициативе группы депутатов Парламента РК. Я благодарна им за это. Благодарна и Министерству культуры и спорта за то, что они поддержали эту инициативу. Куралай Акимкулова, дочь Еркинбая Акимкулова

Издание и переиздание книги стало возможным при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Большая и многогранная дружба Еркинбая Акимкулова и Шамши Калдаякова, которая началась со студенческих лет и продолжилась до конца жизни композитора, позволила автору романа раскрыть многогранную личность великого творца, максимально правдиво показать его жизнь.

Фото: Zakon.kz

Я помню, как в детстве часто в гости приходили дядя Шамши, как мы его называли, тетя Жамиля, помню их беседы в кругу поэтов и литераторов. Мы долгие годы общаемся со старшим сыном композитора — Касымом Калдаяковым. Для нас эта книга дорога, в первую очередь, как память о нашем отце. Мой отец начал эту книгу в 2007 году, в 2012 году она вышла в свет. Но первая его публикация о творчестве Калдаякова вышла в 1969 году в газете «Лениншіл жас» — это была научно-исследовательская работа. Долгие годы отец держал замысел книги в душе, думал, как все написать, и так получилось, что только после смерти Шамши Калдаякова эта книга появилась на свет. Здесь очень много интересных фактов о жизни композитора. Куралай Акимкулова

В книге также приведены образы многих государственных и общественных деятелей той эпохи: знаменитых поэтов, писателей, актеров, певцов, с которыми работал, встречался и дружил великий композитор.

На мероприятии выступили известные государственные и общественные деятели, а также члены семьи автора.

История этой книги уникальна. Эта работа была впервые опубликована в 2012 году. По просьбам общественности публикуется второе издание. Нет казаха, который не знает Шамши Калдаякова. Он не только автор многих популярных песен, но и один из авторов национального гимна. Еркинбай Акимкулов был современником Шамши Калдаякова и был ему близок как друг и творческий человек. В этой книге описывается период жизни композитора, начиная от жизни в ауле, где он родился и вырос, до пика его карьеры. Еркинбай Акимкулов — уникальный писатель со своим стилем письма. К сожалению, он умер в 2019 году. Сегодня мы организуем презентацию книги в память о нем. Уверен, что его произведение найдет своих читателей. Депутат Мажилиса РК Дархан Мынбай

Выступил с речью и политический деятель Куаныш Султанов — именно он написал предисловие к книге.

Еркинбай Акимкулов был очень любознательным человеком. Не говоря уже о других работах, его две книги являются хорошим примером. Одна посвящена Узбекали Жанибекову, другая — Шамши Калдаякову. Я с особым уважением отношусь к этим двум казахстанцам. Куаныш Султанов

Еркинбай Акимкулов внес значительный вклад в развитие казахской литературы. В 1969 году в издательстве «Жазушы» он выпустил книгу-очерк «Қарақозы Әбдіәлиев».

Несколько позже успешно перевел на казахский язык повесть польского писателя Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким» и произведение татарского писателя Рафаэля Мустафина «Маленький Муса».

На русский язык были переведены две книги: «Ты — мой светлый мир» и «Дневник девушки», которые в свое время были очень популярны у молодежи.

В 1972 году появляется сборник статей литературной критики «Қазақтың жас ақындарының творчествосы», а в 1974 году выходит в свет книга очерков «Даңқым дәурім».

Автор более десяти написанных в разных жанрах произведений («Жанарым, жарық дүнием», «Қыз күнделігі», «Қош бол, альбом!», «Құрман ата», «Перизат сезім» и другие) стал членом Союза писателей СССР и Казахстана в 1979 году.

В 2002 году были перевыпущены сборники повестей Акимкулова «Ты — мой светлый мир», «Дневник девушки», «Курман» и «Печаль души и свет надежды». В 2004 году в издательстве «Арқас» вышел двухтомник избранных произведений Еркинбая Акимкулова. В 2006 году в издательском доме «Қазақстан» опубликована книга в жанре биографическо-документального повествования «Өзбекәлі Жәнібеков». В 2017 году в рамках программы сохранения культурного наследия Министерства культуры и спорта РК осуществлено издание сборника «Немере».