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18:28 24.03.2022

Об условиях безопасного употребления мяса рассказали ученые

Мясо Фото: pixabay
Ранее ВОЗ признала мясо канцерогеном. Тем не менее полностью исключать этот продукт из своего рациона не обязательно, передает Zakon.kz.

Анализ результатов более чем 800 исследований выявил зависимость между употреблением красного мяса и повышением риска развития рака. Так, по данным ученых, у людей, хотя бы раз в день съедающих одну порцию красного мяса, риск развития колоректального рака увеличивается на 18%, а риск рака поджелудочной железы – на 17%. Наиболее вредным специалисты сочли мясо, прошедшее обработку – сосиски, колбасы и бекон, пишет интернет-издание «Домашний Очаг».

Вместе с тем исследователи не настаивают на полном отказе от питательного продукта. По их словам, главное – соблюдать меру. Безопасной дозой является одна-две порции обработанного мяса в месяц и одна-две в неделю – необработанного.

Желающим уберечь себя от вредного влияния красного мяса предложили заменить его практически безопасным постным, филейными частями курицы и говядины. Также при покупке следует отдавать предпочтение нежирным кускам.

Значение имеет и процесс приготовления блюда. В пережаренном или обугленном мясе образуются опасные вещества. Образование канцерогенов снижается при условии длительного процесса маринования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к рекомендациям врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

Ирина Мишура
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