Об условиях безопасного употребления мяса рассказали ученые

Анализ результатов более чем 800 исследований выявил зависимость между употреблением красного мяса и повышением риска развития рака. Так, по данным ученых, у людей, хотя бы раз в день съедающих одну порцию красного мяса, риск развития колоректального рака увеличивается на 18%, а риск рака поджелудочной железы – на 17%. Наиболее вредным специалисты сочли мясо, прошедшее обработку – сосиски, колбасы и бекон, пишет интернет-издание «Домашний Очаг».

Вместе с тем исследователи не настаивают на полном отказе от питательного продукта. По их словам, главное – соблюдать меру. Безопасной дозой является одна-две порции обработанного мяса в месяц и одна-две в неделю – необработанного.

Желающим уберечь себя от вредного влияния красного мяса предложили заменить его практически безопасным постным, филейными частями курицы и говядины. Также при покупке следует отдавать предпочтение нежирным кускам.

Значение имеет и процесс приготовления блюда. В пережаренном или обугленном мясе образуются опасные вещества. Образование канцерогенов снижается при условии длительного процесса маринования.