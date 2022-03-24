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20:51 24.03.2022

Ситуация в Украине: подведены итоги заседания НАТО

Генсекретарь НАТО Фото: Twitter/jensstoltenberg
Экстренный саммит НАТО прошел 24 марта в Брюсселе. Перед началом встречи генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО столкнулось с самым серьезным кризисом безопасности за последние десятилетия, сообщает Zakon.kz.

Главы государств и правительств 30 стран – членов НАТО опубликовали заявление по итогам заседания 24 марта.

Основные моменты

  • НАТО осудило вооруженный конфликт в Украине и призвало президента России Владимира Путина вывести вооруженные силы. Кроме этого НАТО призвало Беларусь «прекратить свое соучастие»;

  • главы государств – членов НАТО призвали Россию обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и безопасный проход для гражданского населения Украины, а также сделать возможной доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие города;

  • члены НАТО продолжат предоставлять содействие Украине в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера;

  • НАТО призвало Китай поддержать международный порядок и воздержаться от поддержки России;

  • альянс подтвердил свою приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со ст. 10 Вашингтонского договора;

  • Североатлантический альянс будет продолжать отстаивать безопасность населения и территории стран-членов;

  • НАТО ввело план обороны и разместило контингент из 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге. Альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Экстренный саммит НАТО прошел 24 марта в Брюсселе. Перед началом встречи генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок сегодня столкнулся с самым серьезным кризисом безопасности за последние десятилетия.

Столтенберг также подтвердил, что альянс не будет разворачивать войска в Украине, чтобы избежать войны с Россией.

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