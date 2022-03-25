Микропластик впервые обнаружен в крови человека

Как сообщает издание The Guardian, инородные частицы найдены у 80% протестированных людей.

В исследовании приняли участие 22 анонимных донора, образцы крови которых специалисты проанализировали, выявив частицы пластика у 17 испытуемых.

Отмечается, что половина образцов содержала ПЭТ-пластик, из которого обычно выпускают бутылки для напитков, а треть содержала полистирол, используемый для изготовления упаковки продуктов питания и других товаров. При этом у четверти испытуемых в образцах крови присутствовал полиэтилен, из которого делают пластиковые пакеты.

Открытие показывает, что частицы пластика, попадая в организм, могут перемещаться по телу и оседать в органах человека.

Ученые пока не знают, какое воздействие микропластик оказывает на здоровье человека. Однако специалисты обеспокоены тем, что микропластик наносит вред человеческим клеткам, что было установлено в лабораторных условиях. А частицы из загрязненного воздуха, как уже известно, проникают в организм и вызывают миллионы случаев ранних смертей в год, – указывается в результатах исследования.

Тем самым доказано, что люди потребляют крошечные частицы пластика с пищей и водой, а также во время дыхания.