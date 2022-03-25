Пульмонолог объяснил, почему при «Омикроне» полезна прохлада

Специалист в разговоре с радио Sputnik отметил, что характерная черта кашля при «Омикроне», в отличие от других респираторных заболеваний, – это наличие катарального воспаления.

То есть воспаление идет в слизистой, она напряжена, поэтому кашель не приносит облегчения. Причина кашля не в мокроте, как это бывает обычно, а именно в воспалении самой слизистой, ее напряжении, поэтому кашель длительный, непродуктивный, не облегчающий больному состояние. Если есть мокрота, то скудная, прозрачная, нет характерного гнойного цвета мокроты. Сергей Пурясев

Он уточнил, что при таком кашле необходимо снять отек слизистой, обратившись за помощью к квалифицированному врачу, который подберет противовоспалительные препараты и назначит ингаляции.

Важно, чтобы отек слизистой ушел, тогда уйдет раздражение. Длительный, интенсивный кашель может привести даже к повреждению ребер, это известная беда. Сергей Пурясев

Пульмонолог подчеркнул, что при лечении кашля нужно избегать сухого воздуха, а значит в помещении, где находится заболевший, необходимо поддерживать прохладный, влажный воздух.

Нужно увлажнять слизистую, потому что она напряженная, сухая. Надо стараться больше проветривать, чтобы воздух был свежим, увлажнять батарею, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной и не было сухости, – заключил специалист.

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