Диетолог назвала пять лучших вариантов завтраков

Российский врач-диетолог Василиса Пономарева перечислила самые полезные и вкусные завтраки, сообщает Zakon.kz.

Как отметила Medikforum.ru доктор Пономарева завтрак самый важный прием пищи за день, поэтому стоит к нему подойти серьезно.

Итак, пять лучших вариантов завтрака:

Овсянка с ягодами и орехами



"Овсянка содержит много клетчатки и имеет низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови", - отметила Пономарева.

Добавление свежих ягод и орехов придает этому завтраку больше витаминов, минералов и здоровых жиров.

Яичница с овощами

Яичница является отличным источником белка, который помогает ощущению насыщения и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Добавление овощей, таких как шпинат, помидоры и перцы, увеличивает содержание клетчатки и витаминов.

Творожная запеканка с ягодами

"Творог богат белком, кальцием и другими питательными веществами. Запекание его с ягодами добавляет вкуса и антиоксидантов, которые полезны для сердечно-сосудистого здоровья".

Цельнозерновые тосты с авокадо

Цельнозерновые тосты содержат много клетчатки и имеют низкий гликемический индекс. Авокадо богато здоровыми жирами, которые помогают снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца.

Гречневая каша с йогуртом и орехами

"Гречка богата питательными веществами и имеет низкий гликемический индекс. Добавление йогурта и орехов увеличивает содержание белка и здоровых жиров, делая этот завтрак идеальным выбором для контроля уровня сахара и давления".

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