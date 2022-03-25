Киберволонтеры помогли заблокировать около 400 сайтов порнографического характера

В ходе брифинга замначальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов напомнил, что в ноябре 2019 года начата реализация проекта по сервисной модели. В 2020 году для реализации проекта была выбрана территория обслуживания центрального отдела полиции города Караганды.

По его словам, на первоначальном этапе были проведены социологические исследования, изучены материалы уголовных дел по наиболее распространенным преступлениям.

Анализ составил порядка 500 страниц, на которых отражены результаты исследований, уровень преступности по видам и времени совершения и так далее. В целом мониторинг проблем безопасности позволил выработать рекомендации для госорганов и правоохранительных органов. Первый замначальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов

Он добавил, что с января 2020 года в Караганде действует мониторинговая группа «Киберволонтер», в которую входят 40 человек, обладающих знаниями и навыками компьютерной грамотности.