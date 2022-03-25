15:43 25.03.2022
Киберволонтеры помогли заблокировать около 400 сайтов порнографического характера
Фото: Пресс-служба акимат Алматы
Киберволонтеры принимают активное участие в проведении соцопросов и выявлении сайтов с противоправным контентом, сообщил на брифинге первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов, передает корреспондент Zakon.kz.
В ходе брифинга замначальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов напомнил, что в ноябре 2019 года начата реализация проекта по сервисной модели. В 2020 году для реализации проекта была выбрана территория обслуживания центрального отдела полиции города Караганды.
По его словам, на первоначальном этапе были проведены социологические исследования, изучены материалы уголовных дел по наиболее распространенным преступлениям.
Анализ составил порядка 500 страниц, на которых отражены результаты исследований, уровень преступности по видам и времени совершения и так далее. В целом мониторинг проблем безопасности позволил выработать рекомендации для госорганов и правоохранительных органов.Первый замначальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов
Он добавил, что с января 2020 года в Караганде действует мониторинговая группа «Киберволонтер», в которую входят 40 человек, обладающих знаниями и навыками компьютерной грамотности.
Совместно с ними удалось создать эффективную модель взаимодействия и пресечения реализации запрещенных товаров посредством сети Интернет. Например, за время деятельности выявлено 147 единиц противозаконного интернет-контента, 58 сомнительных Telegram-каналов. Общими усилиями в прошлом году заблокированы 258 ложных объявлений о предоставлении услуг и 399 сайтов порнографического характера. Один из киберволонтеров был представлен к награде от министра внутренних дел. Первый замначальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов