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Законодательство РК
20:23 25.03.2022

Снимаются карантинные ограничения в организациях образования РК

Школа Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан подписала новое постановление, сообщает Zakon.kz.          

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменить требования:

  • к соблюдению кабинетной системы обучения;

  • к обязательному соблюдению масочного режима.

Соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

При переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечиваются масочный режим и отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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