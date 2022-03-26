Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:04 26.03.2022

WSJ: Google приостановил подключение карт «Мир» к Google Pay

Карточки Мир Фото: pay.google.com
Компания Apple ограничила оплату картами российской платежной системы «Мир» и начала постепенно убирать ее из приложения Apple Pay, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Wall Street Journal, компания Google рассматривала возможность позволить держателям карт «Мир» пользоваться ими в рамках Google Pay, однако эти планы больше не обсуждаются.

Ранее сообщалось, что в платежной системе зафиксировали существенное уменьшение числа загрузок новых карт в сервис Apple Pay. Специалисты также отметили, что все механизмы Национальной системы платежных карт работают в штатном режиме.

В настоящий момент Google Pay и Apple Pay не работают в России из-за санкций, введенных странами Евросоюза и США из-за ситуации в Украине.

В октябре 2021 года российская платежная система «Мир» собиралась обеспечить возможность банков-эмитентов по подключению карт, выпущенных платежной системой, к цифровому кошельку Google Pay. Но из-за введенных против России санкций эту цель так и не удалось реализовать.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине
Три варианта паспортов – какую госпошлину будут платить казахстанцы
25.03.2022
Тенге продолжает укрепляться на торгах
25.03.2022
Госномер для авто на выбор смогут приобрести казахстанцы
25.03.2022
Названа дата начала священного месяца Рамадан
25.03.2022
Байден предупредил, что миру грозит реальный дефицит продовольствия
25.03.2022
Главная Топ LIVE Все