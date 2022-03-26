WSJ: Google приостановил подключение карт «Мир» к Google Pay

Как пишет газета The Wall Street Journal, компания Google рассматривала возможность позволить держателям карт «Мир» пользоваться ими в рамках Google Pay, однако эти планы больше не обсуждаются.

Ранее сообщалось, что в платежной системе зафиксировали существенное уменьшение числа загрузок новых карт в сервис Apple Pay. Специалисты также отметили, что все механизмы Национальной системы платежных карт работают в штатном режиме.

В настоящий момент Google Pay и Apple Pay не работают в России из-за санкций, введенных странами Евросоюза и США из-за ситуации в Украине.

В октябре 2021 года российская платежная система «Мир» собиралась обеспечить возможность банков-эмитентов по подключению карт, выпущенных платежной системой, к цифровому кошельку Google Pay. Но из-за введенных против России санкций эту цель так и не удалось реализовать.