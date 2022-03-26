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Законодательство РК
01:34 26.03.2022

Более 20 кг наркотиков пытались провезти иностранцы через казахстанскую границу

Задержание иностранцев за контрабанду Фото: КНБ РК
Больше 20 килограммов наркотиков пытались провезти иностранцы через границу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В октябре 2021 года Пограничной службой и ДКНБ по Мангистауской области в ходе совместных мероприятий в акватории Каспийского моря за умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан задержано маломерное судно типа «Амур» с двумя иностранцами на борту.

В ходе осмотра плавсредства были обнаружены и изъяты наркотические средства: «опий» весом 14 кг, «гашиш» - 8 кг и 29 пластин психотропного вещества «метадон».

В декабре 2021 года один из задержанных признан виновным по статье 392 ч.1 и приговорен к 6 месяцам лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на 5 лет.

10 марта 2022 года Специализированным межрайонным судом второй иностранный гражданин признан виновным по статьям 286 ч.4, 297 ч. 3 п.п. 1, 3 и 392 ч. 1 УК РК. Приговорен к лишению свободы на 17 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Пресс-служба КНБ РК
Константин Вноровский
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