Более 20 кг наркотиков пытались провезти иностранцы через казахстанскую границу

В октябре 2021 года Пограничной службой и ДКНБ по Мангистауской области в ходе совместных мероприятий в акватории Каспийского моря за умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан задержано маломерное судно типа «Амур» с двумя иностранцами на борту.

В ходе осмотра плавсредства были обнаружены и изъяты наркотические средства: «опий» весом 14 кг, «гашиш» - 8 кг и 29 пластин психотропного вещества «метадон».

В декабре 2021 года один из задержанных признан виновным по статье 392 ч.1 и приговорен к 6 месяцам лишения свободы с выдворением за пределы РК сроком на 5 лет.