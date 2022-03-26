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Законодательство РК
13:34 26.03.2022

Азамат Панбаев назначен зампредседателя КГД

рк, минфин, кгд, зампредседателя, азамат панбаев, назначение Фото: kgd.gov.kz
Заместителем председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК назначен Азамат Панбаев, передает Zakon.kz.
Приказом министра финансов РК Панбаев Азамат Серикович назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов.Пресс-служба КГД

Азамат Панбаев родился в 1987 году. В 2008 году окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, в 2010 году – Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в Комитете индустриального развития и промышленности Министерства по инвестициям и развитию РК, где проработал до 2016 года и прошел путь от эксперта до руководителя управления.

С 2016 по 2019 год работал в Администрации президента РК.

С апреля 2019 года до последнего назначения занимал должность директора Департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов МФ РК.

Динара Халдарова
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