Азамат Панбаев назначен зампредседателя КГД

Приказом министра финансов РК Панбаев Азамат Серикович назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов. Пресс-служба КГД

Азамат Панбаев родился в 1987 году. В 2008 году окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, в 2010 году – Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в Комитете индустриального развития и промышленности Министерства по инвестициям и развитию РК, где проработал до 2016 года и прошел путь от эксперта до руководителя управления.

С 2016 по 2019 год работал в Администрации президента РК.

С апреля 2019 года до последнего назначения занимал должность директора Департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов МФ РК.