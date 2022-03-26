Босфор закрыли для судов после обнаружения похожего на мину объекта

Как передает ТАСС, такая мера была предпринята из-за сообщений об обнаружении похожего на мину объекта.

После обнаружения 26 марта гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, в прибрежной зоне Босфора группы подводной обороны были оперативно направлены к месту происшествия. Объект, похожий на мину, был взят под контроль командами подводной обороны, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации. Министерство национальной обороны Турции

По информации ведомства, была проведена нейтрализация предмета, похожего на мину.

Ранее ФСБ России предупредила о том, что военные Украины установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Черноморска, Южного и Очакова. В службе допустили возможность дрейфа сорванных мин в Босфорский пролив и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.