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07:49 27.03.2022

Гинцбург сообщил о старте вакцинации детей от COVID-19

исследования вакцинации дети Фото: sputnikvaccine.com
Выбранные добровольцы будут проходить этап клинических исследований, которые могут занять до 3,5 месяца. Возраст вакцинируемых составит от шести до 11 лет, сообщает Zakon.kz.

Вакцинация детей от шести до 11 лет против коронавируса в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю, сообщает ТАСС.

По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, детей для вакцинации на сегодняшний день пока не набрали. Разработчики определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев. Также определены клиники, где будут проходить исследования.

24 января Министерство здравоохранения России одобрило проведение клинических исследований вакцины от коронавируса среди детей от шести до 11 лет. Исследования могут занять до трех с половиной месяцев.

Данияр Кунафин
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