Спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 10,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 4,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 3,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 040 случаев.
229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 15,
в Алматы – 19,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 10,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 5,
в Жамбылской области – 112,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 27,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 6,
в СКО – 35,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 287 986 человек.