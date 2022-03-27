Спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 10,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 4,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 3,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 040 случаев.

229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 15,

в Алматы – 19,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 10,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 5,

в Жамбылской области – 112,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 27,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 6,

в СКО – 35,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 287 986 человек.