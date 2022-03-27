Роналду лишится миллионов из-за неудач «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду лишится бонусов на миллионы евро после неудачных выступлений клуба в нынешнем сезоне, сообщает The Sun.

«Юнайтед» в очередной раз остается без завоеванных трофеев в сезоне. 37-летний Роналду в связи с этим лишится шести миллионов евро бонусных выплат.

Если бы клуб вышел в финал Лиги чемпионов, Роналду мог рассчитывать на бонус в размере трех миллионов евро. Однако «МЮ» вылетел из розыгрыша, уступив мадридскому «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ.

Лидерство Роналду среди остальных игроков клуба по забитым мячам позволит ему рассчитывать на бонус. Тем не менее суммарные выплаты футболисту по итогам сезона будут отличаться от тех сумм, что форвард зарабатывал в «Ювентусе».

Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе 2021 года. Он выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.

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