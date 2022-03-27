Хакеры маскируют вирус под сообщения от Microsoft

Инженеры Trustwave сообщают, что этот файл активирует вирус, который может просканировать компьютер. Затем программа может отправить личные данные жертвы хакерам.

Об этом говорится в блоге компании.

Сотрудники компании заметили, что в сети становится популярным новый способ кражи данных. Мошенники атакуют своих жертв письмами, которые замаскированы под сообщения от службы технической поддержки Microsoft. Вместе с письмом злоумышленники направляли файл, который похож на руководство к использованию различных сервисов американской компании. На самом деле внутри него был спрятан опасный вирус Vidar.

В отчете говорится, что злоумышленники отправляли вирус, спрятанный в файле формата HTMLHelp, — это проприетарный формат файлов контекстной справки, разработанный Microsoft. Обычно в подобных документах содержится справка по тем или иным вопросам. Однако при запуске файла происходит распаковка вредоносного документа app.exe.

Разработчики рекомендовали интернет-пользователям с осторожностью относиться к полученным письмам. Они также посоветовали внимательнее следить за файлами от подозрительных источников.