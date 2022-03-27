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20:39 27.03.2022

Хакеры маскируют вирус под сообщения от Microsoft

Microsoft, вирус Vidar Фото: pixabay
Интернет-пользователи начали сталкиваться с новым вирусом Vidar, замаскированным под техническое сообщение, передает Zakon.kz.

Инженеры Trustwave сообщают, что этот файл активирует вирус, который может просканировать компьютер. Затем программа может отправить личные данные жертвы хакерам.

Об этом говорится в блоге компании.

Сотрудники компании заметили, что в сети становится популярным новый способ кражи данных. Мошенники атакуют своих жертв письмами, которые замаскированы под сообщения от службы технической поддержки Microsoft. Вместе с письмом злоумышленники направляли файл, который похож на руководство к использованию различных сервисов американской компании. На самом деле внутри него был спрятан опасный вирус Vidar.

В отчете говорится, что злоумышленники отправляли вирус, спрятанный в файле формата HTMLHelp, — это проприетарный формат файлов контекстной справки, разработанный Microsoft. Обычно в подобных документах содержится справка по тем или иным вопросам. Однако при запуске файла происходит распаковка вредоносного документа app.exe.

Разработчики рекомендовали интернет-пользователям с осторожностью относиться к полученным письмам. Они также посоветовали внимательнее следить за файлами от подозрительных источников.

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