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21:12 27.03.2022

Пропавшая в Караганде женщина найдена убитой

найдена погибшая Фото: Zakon.kz
27 марта утром в лесопосадке в районе им. Казыбек би города Караганды обнаружен труп 27-летней жительницы города с ножевыми ранениями, сообщает Zakon.kz.

27-летняя Анастасия Шевякова пропала 5 марта и считалась без вести пропавшей.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 ч. 1 УК РК «Убийство».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлена и задержана 26-летняя подозреваемая. Она дала признательные показания, что 5 марта, находясь дома, в ходе возникшей ссоры ножом нанесла ранения и с целью сокрытия преступления закопала труп. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Подозреваемая водворена в ИВС. Проводится расследование.

Константин Вноровский
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