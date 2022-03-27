21:12 27.03.2022
Пропавшая в Караганде женщина найдена убитой
Фото: Zakon.kz
27 марта утром в лесопосадке в районе им. Казыбек би города Караганды обнаружен труп 27-летней жительницы города с ножевыми ранениями, сообщает Zakon.kz.
27-летняя Анастасия Шевякова пропала 5 марта и считалась без вести пропавшей.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 ч. 1 УК РК «Убийство».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлена и задержана 26-летняя подозреваемая. Она дала признательные показания, что 5 марта, находясь дома, в ходе возникшей ссоры ножом нанесла ранения и с целью сокрытия преступления закопала труп. Пресс-служба ДП Карагандинской области
Подозреваемая водворена в ИВС. Проводится расследование.