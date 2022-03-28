Форварда «Сельты» обвиняют в изнасиловании

Нападающему «Сельты» Санти Мине грозит тюремное заключение, сообщает Prosports.kz.

Футболист обвиняется в изнасиловании девушки, которое произошло в 2017 году. Как утверждается, девушка отказывалась вступать в интимную связь с Миной, но это не остановило игрока. После случившегося пострадавшая испытывает психологические проблемы.

Суд пройдет 28, 29 и 31 марта. Обвинение просит приговорить Мину к восьми годам тюремного заключения, запретить приближаться к пострадавшей на расстояние менее 500 метров в течение 10 лет, а также назначить испытательный срок на 10 лет.

Санти Мина выступает за «Сельту» с 2019 года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард сыграл в 28 матчах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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