Qazaq Oil открыл очередные новые АЗС

Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказала PR-директор ТОО PetroRetail Асель Алимханова.

Наше семейство АЗС, соответствующих мировому стандарту, расширяется. Мы увеличиваем географию нашего обслуживания, поэтому с каждым днем все больше казахстанцев смогут пользоваться нашими услугами. Асель Алимханова

Фото: Qazaq Oil

По словам PR-директора ТОО PetroRetail, в Казахстане растет качество услуг в сфере АЗС, и бренд Qazaq Oil движется к мировым стандартам семимильными шагами.

Асель Алимханова также напомнила, что ребрендинг заправок касается не только новой вывески. Философия компании – новые стандарты обслуживания, качество, порядочность, гастро-продукция и корпоративная культура.

Открытые в 2022 году новые АЗС гарантируют клиенту высокий уровень обслуживания. Мы верим, что АЗС уже не являются местом, где люди «заправляются и уезжают». Нашим клиентам гарантировано качественное топливо, вкусные хот-доги и кофе, выпечка и горячие блюда, а также приветливый персонал. К слову, в нашей компании работает более 4 тыс. человек. Каждый из них несет в себе идею клиентоориентированности. Асель Алимханова

Фото: Qazaq Oil

В планах Qazaq Oil открытие как минимум 80 новых ребрендированных автозаправочных станций до конца 2022 года. Таким образом все больше казахстанцев смогут получить высококачественное обслуживание, а также товары народного потребления в минимартах при АЗС.

Фото: Qazaq Oil

Кроме этого, ребрендинг старых и открытие новых АЗС стимулируют развитие инфраструктуры на участке международного автомобильного коридора Западная Европа – Западный Китай. Здесь компания построила шесть АЗС, соответствующих требованиям путешественника: душ, туалет, горячее питание, кофе, большая стоянка для дальнобойщиков. Одним словом, компания вносит лепту и в развитие туризма в стране.

Фото: Qazaq Oil Асель Алимханова также рассказала об интересных проектах – автоматической и бесконтактной заправках. Автоматическая заправка уже действует в Алматы. Здесь не нужно участие оператора и кассира, клиент обслуживает себя сам. За счет этого стоимость топлива меньше, чем на других АЗС сети по Алматы. В ближайшем будущем компания планирует расширить проект по всему Казахстану.

Удобство же бесконтактной заправки заключается в том, что все процедуры можно будет осуществить через приложение VLife. Клиенту достаточно выбрать номер колонки, объем и вид топлива и оплатить через карту. Проект также будет запущен уже в скором времени.

Фото: Qazaq Oil

Вместе с тем, открывая новые заправки в том или ином регионе страны, компания создает новые рабочие места. При этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Рабочие места – это оптимальное функционирование городов и аулов, выстраивание перспектив для молодежи. Ведь рабочие места – это лучшая страховка от уязвимости и уверенность в завтрашнем дне. Сейчас же в компании, как было сказано выше, трудятся более 4 тыс. сотрудников.

В заключение Асель Алимханова подчеркнула, что отечественный бренд Qazaq Oil стремится становиться лучше с каждым днем через предоставление высококачественных услуг для своих клиентов.