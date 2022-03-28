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11:58 28.03.2022

Головкин подвел итоги тренировок за 12 дней до боя с Муратой

Бокс Бой за титул Фото: Instagram/gggboxing
Чемпион мира в средней весовой категории по версиям IBF и IBO, казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) заканчивает свои тренировки в США и на днях вылетает в Японию, сообщает Zakon.kz.

Геннадий Головкин возвращается на ринг 9 апреля в японской Сайтаме и проведет поединок с чемпионом WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Казахстанский боксер поставит на кон свои чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе.

Я готов к Мурате, много работал на этом УТС, знаю, как с ним справиться. В целом он выглядит очень крепким бойцом. Мурата — чемпион мира, привык побеждать, будет драться дома. У него есть «домашнее» преимущество, поэтому предполагаю, что он — сильнейший. Самым большим его преимуществом является впечатляющая разрушительная сила. Впечатлен всеми достижениями, которых он добился на ринге, но на этот раз моя самая большая мотивация — выиграть пояс WBA, которым он владеет. Когда я уйду с ринга, я снова стану единым чемпионом!Геннадий Головкин

За 12 дней до боя Головкин на официальной странице в Instagram разместил видео и фотографию с последних тренировок за океаном, а также направил приветствие своим фанатам на трех языках.

«Good morning! Қайырлы таң! Доброе утро!».

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Куандык Шынасилов
Головкин Геннадий
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