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14:22 28.03.2022

В Шанхае ввели самый масштабный локдаун за последние два года

коронавирус Фото: pixabay
Локдаун в Шанхае связан со вспышкой заболеваемости коронавирусом. Он будет поделен на две фазы, передает Zakon.kz.

По информации агентства Associated Press, во время первой будет закрыт экономический район города Пудун и близлежащие районы. Во время второй фазы власти закроют центральную часть мегаполиса к западу от реки Хуанпу.

Жители во время ограничений должны оставаться дома.

Все предприятия и офисы, работа которых не является жизненно необходимой, приостановят свою деятельность.

Также не будет функционировать общественный транспорт.

В городе проводится массовое тестирование на коронавирус.

Анастасия Стативкина
COVID-19 Шанхай
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