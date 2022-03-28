В Шанхае ввели самый масштабный локдаун за последние два года

По информации агентства Associated Press, во время первой будет закрыт экономический район города Пудун и близлежащие районы. Во время второй фазы власти закроют центральную часть мегаполиса к западу от реки Хуанпу.

Жители во время ограничений должны оставаться дома.

Все предприятия и офисы, работа которых не является жизненно необходимой, приостановят свою деятельность.

Также не будет функционировать общественный транспорт.

В городе проводится массовое тестирование на коронавирус.