14:22 28.03.2022
В Шанхае ввели самый масштабный локдаун за последние два года
Фото: pixabay
Локдаун в Шанхае связан со вспышкой заболеваемости коронавирусом. Он будет поделен на две фазы, передает Zakon.kz.
По информации агентства Associated Press, во время первой будет закрыт экономический район города Пудун и близлежащие районы. Во время второй фазы власти закроют центральную часть мегаполиса к западу от реки Хуанпу.
Жители во время ограничений должны оставаться дома.
Все предприятия и офисы, работа которых не является жизненно необходимой, приостановят свою деятельность.
Также не будет функционировать общественный транспорт.
В городе проводится массовое тестирование на коронавирус.