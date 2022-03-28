17:20 28.03.2022
Курс доллара опустился ниже 484 тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 483,74 тенге, снизившись за день на 10,52 тенге, передает Zakon.kz.
На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 489,1 тенге.
На дневных торгах он упал до 484,49 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах снизился до 76,28 тенге (-1,25).
Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,20 тенге (+0,11).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-481 тенге, евро – по 525-532 тенге, российские рубли – по 5,1-5,6 тенге.