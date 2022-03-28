Курс доллара опустился ниже 484 тенге

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 489,1 тенге.

На дневных торгах он упал до 484,49 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах снизился до 76,28 тенге (-1,25).

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,20 тенге (+0,11).