iPhone начал определять звонки из Казахстана – Багдат Мусин

Теперь входящий звонок с международным кодом +77 и +76 будет отражаться как Казахстан, а не Российская Федерация.

Компания решила эту проблему для iPhone 6 и более поздних устройств с выходом iOS 14. Теперь при наборе номера казахстанских абонентов название страны отображается правильно.