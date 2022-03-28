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17:55 28.03.2022

iPhone начал определять звонки из Казахстана – Багдат Мусин

iPhone, Казахстан Фото: facebook/BagdatMussin
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана совместно с компанией Apple проработали вопрос отображения страны при наборе абонентских номеров казахстанских пользователей, передает Zakon.kz.

Теперь входящий звонок с международным кодом +77 и +76 будет отражаться как Казахстан, а не Российская Федерация.

Компания решила эту проблему для iPhone 6 и более поздних устройств с выходом iOS 14. Теперь при наборе номера казахстанских абонентов название страны отображается правильно.

Совместно с техногигантом Apple проработали вопрос, который не раз поднимался казахстанцами. Стоит отметить, что компания максимально оперативно обработала наш запрос и пошла нам навстречу. Результат – удобство для казахстанцев и шаг к сотрудничеству с мировым технологическим лидером. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин
Анастасия Стативкина
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