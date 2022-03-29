Как в Жамбылской области заботятся о здоровье детей и матерей

Дети – будущее нации

Как сказал в своем новогоднем обращении к народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в Год ребенка нужны конкретные меры со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Это задача общенационального масштаба.

Медицинские работники области, понимая, что без здоровья нет будущего, внедряют передовые технологии диагностики и лечения в практическую деятельность.

Президент отметил, что большая роль принадлежит организации профилактической направленности среди населения, включая вопросы планирования семьи, ранней постановки на учет по беременности и т.д.

Важным методом на разных сроках беременности является пренатальный (дородовый) ультразвуковой скрининг, позволяющий определить отклонения в развитии плода, такие как врожденные пороки различных систем и органов, генетические, наследственные заболевания, а кроме того, патологические состояния матери, и предпринять срочные меры по устранению проблемы. В структуре младенческой смертности врожденные пороки развития занимают второе место. Асет Калиев

Для качественной диагностики в пренатальном периоде в четырех районах области установлены ультразвуковые аппараты экспертного класса с прикреплением населения близлежащих районов области.

Кроме того, существенная положительная характеристика данных аппаратов ультразвукового исследования экспертного класса заключается в возможности объединения ультразвуковых систем по районам области в единую информационную сеть и передачи изображения для контроля качества диагностики в реальном времени на уровень специалистов областного перинатального центра. Таким образом значительно сокращается время для принятия решения при проведении онлайн-консилиумов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Когда в семье появляется ребенок с особенностями в развитии, родители всегда получают сильнейшую психологическую травму, справиться с которой порой бывает очень сложно.

С целью оказания квалифицированной медицинской помощи таким семьям на базе Жамбылской областной многопрофильной детской больницы идет подготовка к созданию Центра раннего вмешательства. Этот центр предназначен для выявления нарушений развития у детей от рождения до трех лет, обучения родителей или членов семьи, совместной работы с междисциплинарной бригадой по реабилитации и предупреждению нарушений развития ребенка. Асет Калиев

Актуальным является продолжение обучения медицинских работников по интегрированному ведению болезней детского возраста (ИВБДВ) с последующим внедрением в практическую деятельность.

По словам Калиева, основная задача стратегии ИВБДВ – содействие правильному росту и развитию ребенка, снижение частоты и тяжести заболеваний, инвалидизации и смертности при наиболее распространенных проблемах детского возраста, приводящих к смертности.

В рамках реализации дорожной карты по дальнейшему совершенствованию медицинской помощи детям в 2022 году в Жамбылской области запланировано внедрение новых современных методов диагностики, лечения и реабилитации.

Так, открытие в первом квартале текущего года в составе Жамбылской областной многопрофильной детской больницы (ЖОМДБ) отделения кардиохирургии позволит обеспечить пациентам, включая маловесных детей, не только своевременную квалифицированную помощь, но и специальный уход, в котором имеется острая потребность после оперативного лечения, что положительно скажется на качестве жизни ребенка.

Среди детского травматизма сложно переоценить всю серьезность черепно-мозговых повреждений, которые занимают лидирующее положение. Часто у ребенка после перенесенной черепно-мозговой травмы и последующего периода выздоровления развиваются осложнения, например, нарушения памяти, а также двигательной активности. Руководитель Жамбылского областного управления здравоохранения

Для расширения объема современных технологий в организации медицинской помощи детям с черепно-мозговыми травмами и острым нарушением мозгового кровообращения планируется повышение профессиональной подготовки специалистов на базе ведущей клиники Москвы.

Наиболее важным методом исследования при развитии судорожного синдрома является метод электроэнцефалографии (ЭЭГ). В числе причин судорожного синдрома внутриутробная патология, родовая особенность, частые инфекционные заболевания и их осложнения, черепно-мозговые травмы, опухоли мозга, наследственный фактор и др.

Весьма актуальным станет внедрение мониторинга ЭЭГ для оценки эффективности противосудорожной терапии и подбора адекватного лечения на базе ЖОМДБ. С обучением специалистов и освоением соответствующего оборудования планируем внедрить метод хирургического лечения при эпиприступах у детей на фоне развития опухоли мозга и при черепно-мозговых травмах. Асет Калиев

Доброкачественные образования костной системы чаще определяются у детей в возрасте 9-15 лет, дальнейшее внедрение и совершенствование костной аллотрансплантации продолжится в отделении травматологии и ортопедии ведущей детской больницы области – Жамбылской областной многопрофильной больницы.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Весьма существенным фактом станет внедрение комплексной медицинской реабилитации пациентов с последствиями травм и заболеваний костно-мышечной системы, детским церебральным параличем и другими состояниями с открытием лаборатории ортезирования с квалифицированным персоналом и оснащением.

Современное развитие медицинских технологий способствует существенному снижению смертности при рождении недоношенных детей. Однако многие сопутствующие проблемы, связанные со здоровьем новорожденного с малым весом, по-прежнему требуют дополнительных решений.

Ретинопатия сетчатки глаза — одна из патологий, возникающих у детей, рожденных раньше срока. Без надлежащего лечения заболевание может привести к полной потере зрения у маленького пациента. Грамотно поставленный диагноз в первые дни после рождения существенно снижает риск прогрессирования болезни.

Для своевременного оказания помощи на уровне областного перинатального центра планируется повышение квалификации персонала в условиях республиканских и зарубежных клиник, приобретение оборудования для офтальмологической лазерокоагуляции – для внедрения хирургического лечения ретинопатии у новорожденных.

Помимо этого, на уровне перинатального блока Жамбылской областной многопрофильной больницы продолжится дальнейшее совершенствование хирургической помощи новорожденным с врожденными пороками развития, внедрение новых видов оперативного лечения на органах брюшной полости.

Далее, уже на уровне ЖОМДБ – совершенствование медицинской помощи по лечению пороков развития (спинномозговые грыжи, врожденная гидроцефалия и др.)

Некоторые дети рождаются с отклонениями, а у других патологические изменения проявляются с возрастом. Но в обоих случаях необходима медицинская реабилитация для максимального восстановления здоровья ребенка в физическом и психическом плане – это борьба за будущее здоровое развитие ребенка.

В ближайшее время запланирован ввод в эксплуатацию реабилитационного центра в Шу, оснащенного современным оборудованием, который станет доступным для всех возрастных групп близлежащих регионов области.

В плане усовершенствование реабилитационной помощи на базе областного детского специализированного фтизиосанатория – перепрофилирование коечного фонда, строительство корпуса (на 70 коек), оснащение и обучение персонала.

В течение всего периода будут организованы Дни открытых дверей на базе отделений областного детского стационара, консультативные осмотры в районах области.

Это только небольшая часть нашей работы по совершенствованию оказания профилактической, лечебной и реабилитационной помощи детскому населению области.

Все вышеперечисленные конкретные меры позволят значительно улучшить качество жизни ребенка, снизить инвалидизацию и смертность. Это станет достойным вкладом Жамбылского здравоохранения в Год ребенка, объявленный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, – заключил Калиев.