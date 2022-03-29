Казахстанские футболисты по пенальти обыграли Молдову в Лиге наций

Первая игра между этими сборными, которая прошла 24 марта, за сохранение прописки в лиге C, завершилась минимальной победой казахстанцев – 2:1. И хозяевам в ответной игре достаточно было сыграть вничью, чтобы выполнить задачу, остаться в Лиге С.

Но с другими планами на этот поединок прибыли гости, которые уже в самом начале встречи открыли счет, благодаря усилиям Игоря Армаша. Счет 0:1 продержался до финального свистка арбитра, и далее обе сборные выявляли победителя матча в экстра-таймах. Однако и здесь команды разошлись миром.

Судьба поединка решилась в послематчевых пенальти, где удачливее оказались футболисты Казахстана. Одним из героев матча стал вратарь казахстанской дружины Игорь Шацких, который сумел отразить заключительный удар молдаван. А решающий гол у сборной Казахстана забил Роман Жуков – 5:4. Эта победа позволила казахстанцам сохранить место в дивизионе С Лиги наций.

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